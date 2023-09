IL PEGGIORE, Christensen non dà sicurezza nelle uscite

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri la Fiorentina ha portato via un punto nella difficile trasferta di Genk, ma per come si era messa la partita fino all'85', il 2-2 lascia qualche rammarico. I quotidiani questa mattina hanno dato i voti alla squadra di Italiano e tra i peggiori c'è sicuramente Christensen, reo di non aver dato troppa sicurezza alla sua difesa:

La Nazione: 5.5. Subito un’uscita alta con i piedi, poi sul gol è incolpevole perché un rimpallo libera Zeqiri nell’area piccola. Ma la sensazione di sicurezza non abita dalle parti di Christensen: ci sono una respinta centrale pericolosissima, un’uscita alta sbagliata su McKenzie (che grazia i viola). Non deciso nelle scelte sulle palle volanti. Il secondo gol è un tracciante angolato, ma l’azione trova il portiere privo di iniziative.

Corriere Fiorentino: 5.5. Incerto. Non convince, soprattutto nelle uscite: ne sbaglia due goffamente e non regala certo sicurezza. Problemi con la presa, salvato dal palo all'ultimo secondo.

Gazzetta dello Sport: 5.5. Indeciso nelle uscite.

Corriere dello Sport: 5.5. Ha ragione Italiano: con i piedi è bravo. Ma non basta questa a un portiere. Su alcuni fondamentali deve lavorare tanto: due uscite a vuoto nel primo tempo sono da paura.

Tuttosport: 5. Sembra incerto, non dà sicurezza. Alla fine è graziato dal palo.

Il Tirreno: 5.5. Così così nelle uscite per non dire male e in generale non sembra dare sicurezza quando è chiamato all’opera forse anche per una questione mentale, mentre con i piedi se la cava abbastanza bene. Al 95’ lo salva il palo.