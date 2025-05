Pongracic: "Perché ho scelto la Fiorentina e non il Rennes. Vogliamo la Champions"

Intervistato dal portale Flashscore, il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato a tutto tondo della sua stagione a Firenze: "Qui in Italia il calcio è più tattico. Ho avuto tre diversi allenatori italiani a Lecce e uno qui alla Fiorentina. Palladino è il quarto allenatore italiano in due anni e mezzo, quindi ho sicuramente ho imparato molto e ho sviluppato la mia intelligenza tattica”

Pensa di aver trovato l’ambiente giusto a Firenze per continuare a crescere?

“Questo è certo, perché abbiamo un ambiente ottimo, con molti giovani. Ho ottimi compagni di squadra, sia dal punto di vista professionale che umano. C’è una buona atmosfera in squadra e i risultati ci accompagnano, il che è molto importante per l’atmosfera. Abbiamo un giovane allenatore ambizioso almeno quanto il direttore sportivo e il presidente del club, che vogliono progredire, vogliono portare la Fiorentina a un nuovo livello, vogliamo giocare in Champions League in futuro. Quindi sì, è sicuramente il posto giusto per me per fare forse quei pochi passi in più che mi mancano nella mia crescita. Dopo il Lecce avevo bisogno di questo, di un livello più alto. Ma anche a Lecce, ovviamente, c’era un livello che era molto importante per me, per essere calmo, composto, costante, giocare 30-40 partite a stagione. Ci sono riuscito, ora ho raggiunto un livello che mi permette di giocare in Europa, di dimostrare il mio valore a livello internazionale e di lottare in campionato per le prime cinque posizioni. Siamo molto competitivi, puntiamo in alto. Proprio come me che voglio continuare a migliorare. Sapevo che quando sono arrivato al Lecce sarebbe stato un trampolino di lancio per me verso qualcosa di più, verso il livello che penso di meritare. Ora sono alla Fiorentina e voglio sempre migliorare anche qui, e poi si vedrà”.

Poi ha spiegato la scelta di dire no al Rennes: “Non ero sicuro del trasferimento al Rennes, anche se è un club grande e ambizioso che ha creato e venduto molti buoni giocatori. Avevo ancora molto tempo a disposizione in quella sessione di mercato, circa un mese e mezzo, e il Rennes era il più concreto. Ma non ero sicuro che fosse una buona scelta, ho aspettato, e negli ultimi momenti si è aperta la via della Fiorentina, che mi si addiceva molto di più perché avevo dimostrato il mio valore in Italia, nel campionato di Serie A. Ho imparato la lingua, mi piace la vita in Italia e sono più vicino a casa. E per me la Fiorentina è un club più grande, una scelta migliore, almeno secondo me”

L'inizio di stagione? “È ​​stato molto difficile. L’allenatore e il direttore sportivo sapevano che non avevo mostrato il mio potenziale, il mio talento, siamo stati tutti pazienti insieme. In realtà, il periodo più difficile per me è stato quando mi sono infortunato, due volte, e nella prima metà dell’anno ho giocato meno di dieci partite. Di certo non è andata come immaginavo allora, né come voleva la società, ma è andata così. Questo è il calcio. Questa volta, a differenza di prima, non potevo incolparmi di nulla, perché so di prestare attenzione a tutto, di essere un grande professionista. Sto lavorando sodo su me stesso, sto attento alla mia alimentazione e al sonno, ma è capitato lo stesso di infortunarsi, non c’è niente che si possa fare. Poi, però, ho iniziato a giocare di più, abbiamo iniziato a vincere. E, quindi, se all’inizio è stato difficile, ora è tutto come tutti immaginavamo”.

Qual è il suo obiettivo personale? Credi di meritare, o di poter competere, in un top club europeo? “Il mio obiettivo personale è crescere giorno dopo giorno come giocatore, come persona e anche come leader, perché ho 27 anni. Ho esperienza alle spalle, siamo una squadra giovane e come difensore voglio guidare la squadra, in tutti i sensi. Penso che ci siano ancora molti aspetti in cui posso migliorare, ma sono sulla strada giusta. Il mio obiettivo è ovviamente giocare per la nazionale, giocare bene per la Fiorentina. Voglio soprattutto migliorare, essere la migliore versione di me. L’obiettivo è sicuramente giocare le competizioni più importanti con la nazionale e il club. Sono molto felice alla Fiorentina, un grande club, e ovviamente le ambizioni sono ancora altissime, quindi vedremo per il futuro. Credo che ogni giocatore dovrebbe puntare ai massimi obiettivi”.