IL PEGGIORE, Adlì delude. Kayode colpevole sui gol

Nella seconda sconfitta stagionale per il nuovo ciclo della Fiorentina, è difficile trovare un capro espiatorio, vista la prestazione non sufficiente di molte seconde linee. Infatti, sono tanti i "5" che fioccano e che i quotidiani danno ai giocatori viola. Tra questi c’è senza dubbio anche Adli, unico facente parte del gruppo “titolare” sceso in campo con le seconde linee, apparso impacciato e sostituito quindi al 46’ da Beltrán. Accanto a lui, a non convincere c’è anche Kayode, protagonista in negativo in occasione dei due gol subiti. Vediamo nel dettaglio i voti dei due giocatori:

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Yacine Adlì

La Gazzetta dello Sport: 5

La Nazione: 5

Corriere dello Sport - Stadio: 5

La Repubblica (FI): 5.5

Corriere Fiorentino: 5

TuttoSport: 5

FirenzeViola.it: 5.5

Michael Kayode

La Gazzetta dello Sport: 4,5

La Nazione: 5

Corriere dello Sport - Stadio: 5

La Repubblica (FI): 5

Corriere Fiorentino: 5

TuttoSport: 4.5

FirenzeViola.it: 5