Il monito di Commisso alla Curva. Il presidente della Fiorentina non ci sta

Nel media center del Viola Park sono il d.g. Ferrari e il d.s. Pradè a fare gli onori di casa, ma è il presidente Commisso, in collegamento dagli Stati Uniti, il più atteso. Il Corriere Fiorentino riporta così le dichiarazioni del numero uno di Mediacom, segnalando come la parte probabilmente più incisiva sia stata quella relativa alla contestazione dei tifosi, per la quale Commisso non ha usato mezzi termini.

Il quotidiano lo definisce "il monito di Rocco", quando il presidente ha ammonito: "Credo che i tifosi della Fiorentina non siano solo quelli della curva Fiesole, sui social ho letto tanti commenti soddisfatti e molti sono dalla nostra parte. I tifosi possono fare quello che vogliono ma la contestazione durante la gara con il Bologna l’ho trovata ingiusta, e comunque non possono cambiare il nostro modo di portare avanti la Fiorentina, almeno non un anno in cui abbiamo raggiunto risultati migliori dell’anno precedente".