Il momento della difesa: Pongracic leader, sorpresa Kouadio. E Ranieri si è chiarito con Pioli

La Nazione fa il punto sulla difesa viola, dove ancora ci sono dei meccanismi da registrare. Stefano Pioli sta lavorando sulla stessa difesa da inizio estate, che ha beneficiato solo dell’innesto di Mattia Viti, per quanto riguarda almeno il pacchetto dei centrali. La sorpresa è Eddy Kouadio: il canterano viola è stato la vera rivelazione della pre-season. Semaforo che più verde non si può dopo l’esordio a Torino. E un altro che sta bene è senza dubbio Marin Pongracic, che ancora sta studiando segreti e movimenti della difesa a tre, ma è indirizzato per essere il leader della retroguardia viola.

Alle spalle i problemi dello scorso anno, Pioli allena un difensore solido, di statura internazionale. Stazionari capitano Luca Ranieri e Mattia Viti. Si alterneranno, Pioli ha già dimostrato di non guardare in faccia nessuno, nemmeno il capitano. Da Ranieri vuole più palleggio, i due si sono già chiariti dopo la sostituzione inaspettata di Cagliari. Periodo meno buono per Comuzzo e Marí, che forse pensava di lasciare il gruppo. Invece no, sarà il vice Pongracic.