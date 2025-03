Il curioso dato della Fiorentina: dal 2022/23 è la squadra che segna di più nelle coppe europee

Sulle pagine odierne de La Nazione si snocciola un interessante e curioso dato in merito alla Fiorentina. Fa strano, ma dalla stagione 2022/2023 la squadra viola è quella che ha segnato il maggior numero di gol nelle coppe europee fra le squadre dei Top 5 campionati continentali.

Italiano e Palladino, per una volta uniti in questa speciale classifica, hanno portato al gol la Fiorentina in 84 occasioni. Meglio degli 82 gol del Real Madrid, degli 81 del Manchester City, dei 71 del Bayern Monaco e dei 67 del Barcellona. Ovviamente, queste formazioni hanno affrontato avversari di Champions League e non di Conference, cosa sicuramente non di poco conto, ma il dato resta e la Fiorentina se lo può godere almeno fino al doppio confronto con il Celje, valido per i quarti di finale dell’attuale edizione della Conference League.