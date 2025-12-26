FirenzeViola Il megafono, il campo e il mercato: Dzeko e la Fiorentina alle prese con un futuro incerto

Edin Dzeko potrebbe salutare la Fiorentina già nel prossimo mercato di gennaio, in un inverno destinato a rivoluzionare la rosa viola. Nonostante in più di un'occasione abbia indossato anche la fascia di capitano, il futuro di Dzeko è in bilico. Nelle ultime settimane il suo nome è circolato con insistenza tra club interessati: il Genoa di Daniele De Rossi ha intensificato i contatti per portarlo in Liguria, mentre anche il Cagliari ha sondato il terreno alla ricerca di un sostituto di Belotti.

Proposte concrete, però, faticano ad arrivare: uno degli ostacoli principali riguarda l’ingaggio oneroso che Dzeko percepisce a Firenze, difficile da sostenere per molte società italiane di media classifica. Anche un’offerta arrivata dal Pisa è stata valutata ma al momento scartata proprio per le difficoltà legate al contratto. Per questo è possibile che le parti possano guardare in futuro anche al mercato internazionale. Quel che resterebbe della parentesi viola di Dzeko, se davvero dovesse salutare, sarebbe solamente la scena del megafono vista a Bergamo.

Uno degli episodi simbolici di questa stagione, che cercava di essere più un incontro chiarificatore proprio dopo lo sfogo verbale dello stesso bosniaco verso i tifosi una settimana prima. Dzeko, che in carriera è stato anche capitano e ha portato esperienza internazionale, non ha finora espresso nella Fiorentina il rendimento atteso dalla dirigenza e dalla piazza, complicando quindi la sua permanenza. Con il mercato di gennaio alle porte, la possibilità di una separazione appare concreta, e sarà interessante capire quali club riusciranno a trovare un’intesa per accogliere un attaccante che resta un profilo di spessore ma oggi in cerca di rilancio.