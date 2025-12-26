FirenzeViola Mandragora capocannoniere di A ma con il futuro mai scritto

Capocannoniere in campionato, uno dei centrocampisti più prolifici nell’anno solare e un rinnovo già ufficializzato, ma per Rolando Mandragora il futuro alla Fiorentina non è mai scontato. È così ormai da qualche stagione, da quando cioè il centrocampista ha unito alla grinta del mediano anche la capacità d’inserimento e la propensione al tiro e al gol, spesso decisivo a sbloccare le gare.

A Cagliari, con il Como, a Sassuolo e in casa con l’Udinese è stato infatti lui a segnare l’1-0, riacciuffato dai sardi 1-1), ribaltato dai lombardi (1-2) e dagli emiliani (2-1 a Reggio) e infine ‘allargato’ dai compagni contro i friulani (5-1); solo con la Juve è stato invece artefice della rimonta (1-1) dopo il vantaggio bianconero. Insomma il centrocampista con i suoi 5 gol e prove sufficienti è stato prezioso in questo avvio di classifica disastroso per i viola. Mancano tre gare al girone di andata e a gennaio il mercato può renderlo un profilo interessante per altri club. In estate il trasferimento al Betis non andò in porto per una volontà comune ma chissà che stavolta le offerte verranno accettate.

Il giocatore non ha chiesto la cessione e ritiene Firenze ormai casa sua né il club vuole mandarlo via ma tra la vecchia guardia e gli altri sono nati attriti (vedi il rigore conteso con Kean e le ultime gerarchie imposte da Vanoli) e se i risultati non cambieranno e ci sarà da ‘ribaltare’ la rosa chissà che tutto non torni in discussione. Marsiglia ed altri club all’estero in Italia, tra cui Genoa (pur trovando improbabile che la società voglia rinforzare una diretta avversaria per la salvezza) avrebbero manifestato interesse e sarà il prossimo dirigente Paratici a dire l’ultima parola.