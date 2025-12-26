Dall'Argentina sicuri: la Fiorentina cede Infantino, va in prestito all'Argentinos Juniors

Sono pronte a separarsi le strade della Fiorentina e di Gino Infantino. Secondo infatti quanto riferito dall'emittente argentina Radio La Red i viola avrebbero raggiunto l'accordo con l'Argentinos Juniors per la cessione in prestito del centrocampista. 

Arrivato in Italia nell'estate del 2023, i due anni e mezzo il classe 2003 sono stati assolutamente dimenticabili. In maglia viola è sceso in campo soltanto nove volte, per un totale di appena 209 minuti, collezionando un solo assist nella gara di debutto di Conference League contro il Cukaricki. Dopo un prestito altrettanto dimenticabile negli Emirati Arabi con l'Al Ain, adesso Infantino è pronto a rilanciarsi in patria. 