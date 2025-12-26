Dall'Argentina sicuri: la Fiorentina cede Infantino, va in prestito all'Argentinos Juniors
FirenzeViola.it
Sono pronte a separarsi le strade della Fiorentina e di Gino Infantino. Secondo infatti quanto riferito dall'emittente argentina Radio La Red i viola avrebbero raggiunto l'accordo con l'Argentinos Juniors per la cessione in prestito del centrocampista.
Arrivato in Italia nell'estate del 2023, i due anni e mezzo il classe 2003 sono stati assolutamente dimenticabili. In maglia viola è sceso in campo soltanto nove volte, per un totale di appena 209 minuti, collezionando un solo assist nella gara di debutto di Conference League contro il Cukaricki. Dopo un prestito altrettanto dimenticabile negli Emirati Arabi con l'Al Ain, adesso Infantino è pronto a rilanciarsi in patria.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaIl megafono, il campo e il mercato: Dzeko e la Fiorentina alle prese con un futuro incerto
Cosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradèdi Luca Calamai
Le più lette
1 Cosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
2 Verso lo scontro salvezza col Parma, da Fagioli alla coppia Gudmundsson-Kean ai viola servono conferme
4 De Rossi e il retroscena: "Mi cercò la Fiorentina di Montella ma non volevo giocare contro la Roma"
Copertina
FirenzeViolaIl megafono, il campo e il mercato: Dzeko e la Fiorentina alle prese con un futuro incerto
Lorenzo Di BenedettoParatici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
Angelo GiorgettiL’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com