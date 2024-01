IL COMMENTO, Dopo Brian e Luciano manca solo Gonzalo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All’interno dell’edizione odierna de Le Nazione è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara. Queste le sue considerazioni: “Da quasi un mese ogni tifoso controlla in maniera compulsiva i siti dedicati alla Fiorentina sperando di trovare il nome giusto che vi scaldi il cuore. Speranze, illusioni e poi il nulla. Non disperiamoci, qualcosa accadrà. Ad un certo punto sembrava fatta: Brekalo, detto anche Kompralo, stava tornando in Croazia e la Fiorentina aveva quasi chiuso per Brian Rodriguez, un prospetto ideale stando all’algoritmo in uso in casa viola. Un infortuno appena alle spalle, carattere particolare (ribattezzato Locura), pochi gol, una breve esperienza nella B spagnola prima di tornare in Messico. Poi i croati sono andati su You Tube a cercare le immagini di Brekalo con la maglia viola. Niente. Invisibile, anche quando veniva dato in formazione. Stop. Saltato lui, saltato anche Locura. Accidenti. Poi spunta il nome di un altro Rodriguez, al secolo Luciano. Il che conferma che l’algoritmo funziona, o almeno che segue l’ordine alfabetico”.

Aggiunge poi: “Intanto al Viola Park il buon Ikone cerca disperatamente un rilancio. Ce la mette tutta, segna anche gol pazzeschi che i comunicatori postano sui social per spiegare che lontano dalle partite ufficiali è davvero forte. Forza Jorko, domenica sera puoi svoltare. Detto questo sarà bene non dimenticare che la Fiorentina vola alto in classifica, che l’Europa è ancora affare nostro e la Coppa Italia anche. Il che ci tiene fuori da eccessive nevrosi…Firenze sogna. Come sempre e per sempre”.