Il commento di Zetti su Torino-Fiorentina: "Correttivi a centrocampo: la mediana a due non va"

Sulle colonne de La Nazione spazio ad un altro commento su Cagliari-Fiorentina, quello del giornalista Cosimo Zetti, dal titolo "Se il vero nodo è a centrocampo". Di seguito un estratto: "Il pareggio è un brodino che di questi tempi ci può anche stare. È il primo giorno di settembre, sono state giocate quattro gare ufficiali e il mercato non è ancora teoricamente chiuso. Serve pazienza, la stagione è lunghissima e piena di ostacoli. È presto per dare dei giudizi, ma non possiamo non evidenziare che questa squadra avrebbe bisogno di qualche correttivo importante, soprattutto a centrocampo.

Evidente nel primo tempo la difficoltà a impostare e a cercare la manovra, soprattutto in assenza di un vero regista e con la coppia pesante Piccoli-Kean che ha faticato a dettare il passaggio. La mediana a due non è stata in grado né di coprire, né di impostare, dando poco aiuto alla difesa e poco appoggio agli attaccanti. Insomma, una Fiorentina che, nonostante i cambiamenti di Pioli, non è stata molto diversa da quella che ha sofferto a Cagliari nei primi 70 minuti di gioco della gara di ritorno col Polissya. [...] Non è poi un caso che nel secondo tempo, con l’ingresso di Fagioli, le cose siano andate un po’ meglio: più idee, più palleggio, azioni potenzialmente più pericolose. [...] Con l’inserimento di Nicolussi Caviglia potrebbe cambiare qualcosa in fase di impostazione, mentre in fase di copertura servirebbe quella fisicità e quella capacità di chiudere gli spazi che ci si aspetta da uno come Sohm".