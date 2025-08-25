Il commento di Zetti su Cagliari-Fiorentina: "Il sogno svanito di una gara da big"

Sulle colonne de La Nazione spazio ad un altro commento su Cagliari-Fiorentina, quello del giornalista Cosimo Zetti, dal titolo "il sogno svanito di una gara da big". Di seguito un estratto: "Teniamo pure conto della gara di Conference giocata giovedì, di una trasferta difficile e di un avversario di livello come il Cagliari. Sì, a priori, considerando tutto, avremmo anche potuto firmare per un pareggio. Per come sono andate le cose, però, non possiamo far altro che definirla beffa, l’amara illusione di una vittoria da grande squadra spazzata via sul più bello da un gol in pieno recupero. [...] C’è da lavorare, questo è indubbio. La Fiorentina, però, ha delle basi che sembrano solide, la strada imboccata è sicuramente quella giusta, ma in questo momento sembra ancora più un’idea di squadra che una squadra già fatta.

Serve tempo, serve pazienza. I mezzi ci sono, i margini di manovra e le possibilità di crescita anche. Nel primo tempo si è visto davvero poco. Kean troppo isolato, Gudmundsson sempre alla ricerca del pallone perduto, Fagioli che non riesce ancora a prendere in mano le redini del centrocampo. Meglio la ripresa, con il jolly pescato da Mandragora (a proposito, diamogli questi benedetti 200 mila euro in più, uno così li merita davvero) e un gruppo più sciolto e meno imballato".