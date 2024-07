IL COMMENTO, Colpani piace a tutti, bravo Daniè

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un commento del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara che, a proposito del nuovo acquisto Andrea Colpani, dice: "Colpani ci piace. Colpani piace a tutti. Un giocatore di classe per rinforzare la linea a due che fa gioco dietro la punta. Bravo Daniè, ma in questo caso non avevamo dubbi. Il ragazzo voleva ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato e il direttore tecnico della Fiorentina doveva trattare col suo mentore, Adriano Galliani. La strada era segnata. L’arrivo di Colpani strappa il velo di malinconia dal volto dei tifosi perplessi e fa felici anche gli ultrà del bilancio. Una spesa immediata relativamente abbordabile e un diritto di riscatto che non è quindi obbligo. Pradè a questo giro deve veramente mettercela tutta come quando creò da zero la prima Fiorentina di Montella...Colpani naturalmente non esclude dal campo Nico, anche se quel 99 per cento a meno che… resta vivo".

Poi, prosegue: "Comunque Palladino adesso aspetta dei centrocampisti e un difensore. Circolano nomi della Juve, tanto che ci viene il dubbio che intendano pagarci le rate delle cessioni eccellenti in esuberi. Ma no dai, perché pensare male? Ora che le nubi si stanno diradando e la Fiorentina ha visto bene di giocare in Inghilterra, dove anche le zanzare del Viola Park hanno chiesto asilo politico per un caldo oltre ogni limite, possiamo svagarci con la polemica sullo stadio, quella che emoziona come un video su YouTube con tutte le giocate vincenti di Sabiri".