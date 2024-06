IL COMMENTO, Centravanti necessità. Nico deve restare

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio, il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le possibili mosse di mercato del club viola. Dal bisogno di acquistare un centravanti, fino alla volontà di non cedere Nico Gonzalez: "La parola chiave per Commisso e i suoi uomini è miglioramento. Per cominciare a riempirla di contenuti hanno annunciato Palladino. Al nuovo e giovane allenatore campano dovrà però essere affidato un organico migliorato.

La prima necessità è soltanto una: il centravanti. Lo hanno detto i dirigenti anche nella famosa conferenza stampa, Pradé si è scusato per non essere riuscito a trovare un degno erede di Vlahovic. L’ottavo centravanti post-Vlahovic non può essere più un errore. Non solo: il nuovo attaccante della Fiorentina dovrà aggiungere i propri gol a quelli di Nico Gonzalez e non sostituirli. se per acquistare il numero 9 risolutore saranno investiti i soldi dell’eventuale cessione dell’argentino, Palladino si ritroverà punto e daccapo. [...] Per proseguire nel miglioramento indicato dai dirigenti viola è necessario un centrocampista di spessore tecnico, uno dal gioco lungo, con una visione ampia della manovra e non ristretta come quella di Arthur, ottimo palleggiatore orizzontale. Iniziare l’azione con qualità significa renderla più ricca, più incisiva ed efficace. Palladino va sostenuto, altrimenti fra 12 mesi saremo di nuovo alla conferenza delle scuse".