IL COMMENTO, Castrovilli e il possibile rimpianto viola

Sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi troviamo un commento al divorzio tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli, che da ieri si è svincolato dal club viola. Il giornalista del Corriere Alessandro Mita, si esprime così sull'addio di Castro: "Il distacco da Castrovilli sa di sconfitta. Ora che il peggio è passato, la Fiorentina lo perde a zero euro, dopo aver notato, nelle partite a cui ha preso parte, che il giocatore c’è ancora. Mentalmente, soprattutto Vero, la Fiorentina perde anche Bonaventura, però parliamo di un giocatore che ad agosto compirà 35 anni. Ci sono 8 anni di differenza fra lui e Castrovilli, che crediamo abbia dentro di sé una voglia immensa di rilancio.

La Fiorentina perde questa sua voglia e le sue qualità proprio quando si riparla di ambizioni. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma in fondo a tutto resta solo una sgradevole sensazione di amarezza. Che speriamo non si trasformi in un rimpianto".