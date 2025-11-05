Galloppa come Ciccio Graziani: il precedente del ‘90 alla vigilia della coppa europea

Daniele Galloppa arriva dalle giovanili della Fiorentina (Primavera) e, prendendo il posto di Pioli, farà il suo esordio in prima squadra in una partita di Coppa in Germania; nel 1990 a Ciccio Graziani capitò la stessa situazione: arrivava dalle giovanili viola (Allievi) e prese il posto di Giorgi proprio alla vigilia di una partita di Coppa in Germania. Quella volta finì 1-1, gol di Nappi e autogol del portiere Landucci nei minuti di recupero.

Era la semifinale d’andata, nel ritorno a Perugia finì 0-0 e la Fiorentina mise il piede in finale. Stessa analogia anche per il campionato: Graziani entrò in corsa con la squadra che rischiava la retrocessione ma riuscì a salvare i viola all’ultima giornata, quanto a Galloppa basta guardare la classifica, anche se probabilmente non toccherà a lui l’impresa della salvezza.