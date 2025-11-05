Fiorentina, tante voci sulle manovre del club. La Nazione: "Commisso pensa alla cessione?"

vedi letture

La Nazione analizza un altro punto di vista che ha acceso il tam tam dei tifosi nella giornata di ieri, segnata dallo strappo con Pioli, dalla mossa Galloppa e dal passo indietro nei confronti della soluzione D’Aversa per la panchina. Si vuole capire se qualcosa stia scricchiolando nella volontà di Commisso di tenere e continuare a guidare la barca della Fiorentina. Si stanno iniziando a rincorrere voci su un passaggio di mano del club e che le scelte delle ultime ore sarebbero da interpretare come un segnale da leggere in questa direzione.