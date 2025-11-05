"Il costo delle ambizioni e il bivio davanti a Commisso", il commento di Poesio

"Il costo delle ambizioni e il bivio davanti a Commisso" è il titolo dell’editoriale del giornalista Ernesto Poesio sulle pagine del Corriere Fiorentino. Di seguito alcuni estratti: "La domanda sul futuro perciò non sembra tanto essere se Commisso resterà ancora a Firenze, ma come. Se avrà cioè la forza e l’intenzione di operare un reset e ripartire da una sorta di anno zero, cioè programmando un nuovo ciclo per forza di cose inizialmente ridimensionato, oppure se sceglierà — in assenza di compratori o della volontà di cedere — di affidarsi a una sorta di autofinanziamento, termine che a Firenze evoca gli ultimi anni non proprio felici dell’era targata Della Valle.

Le prime mosse che la società sta operando, dalle promozioni di dirigenti che hanno comunque la loro parte di responsabilità nella situazione attuale alla difficoltà nel proporre al prossimo allenatore non più di qualche mese di contratto, sembrerebbero andare in questo senso. Ma è anche vero che queste prime scelte potrebbero essere dettate solo dall’emergenza in uno dei momenti più complessi della storia viola recente. Saranno le prossime settimane a fornire contorni più chiari a un orizzonte così nebuloso."