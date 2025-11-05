Per la trasferta di Mainz Galloppa è pronto a lanciare Piccoli. Può riposare Kean

Per la sfida con il Mainz, squadra che sta attraversando una crisi simile a quella dei viola, Galloppa dovrebbe puntare su Piccoli. Resta da valutare se, in vista della partita cruciale di domenica col Genoa, Dodo e Kean — due dei più utilizzati in questo avvio di stagione — possano riposare, si legge sul Corriere dello Sport. Anche La Nazione è dello stesso avviso: davanti possibile turno di riposo per Kean, con Piccoli favorito per subentrare in coppia con Dzeko o Fazzini.

Anche per La Gazzetta dello Sport potrebbe essere rilanciato in attacco Piccoli, magari insieme a Fazzini, se il tecnico deciderà di concedere un po’ di respiro a Kean. Anche se per la rosea, in un momento come questo, i leader servono più che mai.