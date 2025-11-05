Dagli inviati Rifinitura pre Mainz: assenti Gosens e Gudmundsson, le immagini della seduta della Fiorentina

Domani pomeriggio alle 18:45 la Fiorentina affronterà il Mainz in un match valido per la terza giornata della fase a girone unico di Conference League. I gigliati partiranno per la Germania nel pomeriggio e alle 10:45 circa hanno iniziato un allenamento di rifinitura i cui 15 minuti iniziali sono, come da prassi europea, aperti ai media. Tutti presenti i giocatori gigliati agli ordini del neo mister Daniele Galloppa, tranne Robin Gosens e Albert Gudmundsson. Il laterale tedesco è ancora alle prese con il risentimento muscolare, mentre il numero dieci viola è in Islanda per il processo giudiziario in cui è coinvolto.

Assenti anche alla seduta anche gli infortunati Kouame, Lamptey e Sabiri. Come mostra anche un video realizzato da FV, la squadra ha festeggiato il compleanno di un componente dello staff per poi mettersi subito a lavorare. Kean ha raggiunto i compagni in un secondo momento, come si vede anche in un video qui sotto. Di seguito le immagini raccolte da FirenzeViola.it: