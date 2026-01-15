Ieri Dzeko a parte, Gazzetta: "Brescianini-Solomon scalpitano"

La Gazzetta dello Sport scrive che Edin Dzeko ha lavorato a parte nel doppio allenamento di ieri, quindi rimane in dubbio per la gara di domenica contro il Bologna. Per il resto bisognerà capire quanti cambi farà il tecnico Paolo Vanoli rispetto all’incontro col Milan. Brescianini spera in una maglia da titolare, stesso discorso per Solomon in ballottaggio con Parisi sulla fascia destra. L'assetto a quattro in difesa non verrà toccato anche perché il cambio tattico di Vanoli ha dato riscontri sul campo, sia dal punto di vista della solidità che della pericolosità.