Ieri Dzeko a parte, Gazzetta: "Brescianini-Solomon scalpitano"
La Gazzetta dello Sport scrive che Edin Dzeko ha lavorato a parte nel doppio allenamento di ieri, quindi rimane in dubbio per la gara di domenica contro il Bologna. Per il resto bisognerà capire quanti cambi farà il tecnico Paolo Vanoli rispetto all’incontro col Milan. Brescianini spera in una maglia da titolare, stesso discorso per Solomon in ballottaggio con Parisi sulla fascia destra. L'assetto a quattro in difesa non verrà toccato anche perché il cambio tattico di Vanoli ha dato riscontri sul campo, sia dal punto di vista della solidità che della pericolosità.
2 Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c’era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
