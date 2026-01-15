Idee Rugani e Gatti, Gazzetta: "Ottimi rapporti Paratici-Chiellini"

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina cerca un centrale mancino anche se non è escluso che possano arrivare due difensori, soprattutto se si riuscirà a fare operazioni in prestito. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza viola: i più suggestivi sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati in questo momento e senza posto fisso nella Juventus.

Paratici ha ottimi rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, e potrebbe avere una corsia preferenziale. Piacciono Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino, si valuta l'ex Udinese Jaka Bijol, che è compagno di squadra di Harrison nel Leeds.