Idea altro esterno. La Nazione: "Spifferi intorno a Maldini"

La Nazione stamani in edicola si sofferma sugli innesti della Fiorentina in queste settimane di trattative. Poi - si legge - resta da capire come si snoderà l'ultima parte del mercato. L'idea di un altro esterno offensivo è già balenata nella testa di Goretti e Paratici. Situazione da monitorare. E in questo senso qualche spiffero intorno al nome di Daniel Maldini continua a rimbalzare dal Viola Park. Anche secondo il quotidiano di Firenze, quindi, il giocatore dell’Atalanta è uno dei nomi presenti nella lista della società gigliata. Vedremo.