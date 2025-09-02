I voti al mercato della Fiorentina: per il Corriere dello Sport e Tuttosport è da 7
FirenzeViola.it
Si è concluso ieri il calciomercato estivo della stagione 2025-2026. Alcuni quotidiani questa mattina hanno dato i voti ai mercati delle varie squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Il Corriere dello Sport dà 7 in pagella al mercato viola sottolineando come abbia per puntare al quinto posto e alla Conference. Le conferme di Gudmundsson, Gosens, De Gea, Fagioli e Kean, l’arrivo di Fazzini, Viti, Dzeko, Lamptey e Nicolussi-Caviglia migliorano e rendono completo un organico già di buon livello. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Tuttosport che al mercato della Fiorentina dà un altro 7.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
2 I viola puntano sull’attacco, dal mercato nasce una Fiorentina a trazione anteriore. Alle ambizioni Commisso risponde con i fatti: 60 milioni di passivo viste le tante cessioni a zero
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, il mercato del “no”: nessuna cessione dei big, nessun compromesso, neanche all'ultimo. Segnale chiaro per alzare l’asticella
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com