I voti al mercato della Fiorentina: per il Corriere dello Sport e Tuttosport è da 7

Si è concluso ieri il calciomercato estivo della stagione 2025-2026. Alcuni quotidiani questa mattina hanno dato i voti ai mercati delle varie squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Il Corriere dello Sport dà 7 in pagella al mercato viola sottolineando come abbia per puntare al quinto posto e alla Conference. Le conferme di Gudmundsson, Gosens, De Gea, Fagioli e Kean, l’arrivo di Fazzini, Viti, Dzeko, Lamptey e Nicolussi-Caviglia migliorano e rendono completo un organico già di buon livello. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Tuttosport che al mercato della Fiorentina dà un altro 7.