TUTTOSPORT, Vlahovic a un passo dalla Juventus

La Juventus è a un passo da Vlahovic, riporta Tuttosport. I bianconeri, dopo le valutazioni e i segnali emersi nei giorni scorsi con tanto di via libera economico da parte della proprietà, nelle ultime ore hanno rotto gli indugi iniziando una trattativa vera e propria con la Fiorentina per portare il super bomber serbo a Torino subito. E non in estate, come nei piani iniziali, ma subito. I contatti proseguono senza sosta e l’affare è segnalato in dirittura d’arrivo. La fumata bianca, per la quale ormai è questione soltanto di dettagli e ore, dovrebbe arrivare attorno ai 60 milioni di euro più bonus. Il puzzle è quasi completo. Vlahovic alla Juventus, alla fine, sarà un film già visto. Una sorta di Chiesa bis, seppur stavolta la Fiorentina non abbia fatto sconti sulle formule creative. È simile l’assegno complessivo: 60 milioni.