TUTTOSPORT, Stop a Koko: ora tutto su Mayoral

Piccolo focus di mercato questa mattina sulle pagine di Tuttosport a proposito della Fiorentina: "La Fiorentina cerca la quinta sinfonia per sedurre Berardi" è il titolo scelto dal quotidiano che spiega come dopo la prova dell'altra sera in Coppa Italia Kokorin ha dimostrato di non essere ancora in condizione né per giocare né per essere in futuro il vice-Vlahovic ed è per questo che la società viola sta insistendo per arrivare il prima possibile a Borja Mayoral. Nel frattempo continuano le trattative per far sì che Jonathan Ikoné possa arrivare presto a Firenze: salvo complicazioni, l'esterno sarà già in ctttà nei primi giorni di gennaio (costo dell'operazione circa 15 milioni, metà dei quali dovranno essere girati dal Lille al Psg).