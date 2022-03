TUTTOSPORT, Leader Torreira, ora servono i 15 milioni

Tuttosport sceglie di soffermarsi su Lucas Torreira, diventato un punto centrale della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Arrivato in estate in prestito dall'Arsenal (per riscattarlo la Fiorentina deve sborsare 15 milioni ma lavora per uno sconto) l’uruguaiano è già uno dei leader, nonché riferimento in campo e fuori come dimostrano i messaggi social per suonare la carica dopo i ko con Sassuolo e Juve e il pari interno col Verona che hanno complicato un po' la corsa all'Europa. “C'è molta strada da fare, siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi” ha scritto Torreira.