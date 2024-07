TUTTOSPORT, La viola è un cantiere aperto...in tutti i sensi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palladino, Kean, la data d'inizio ritiro fissata a lunedì 8 luglio e poco altro. La Fiorentina, come scritto dal quotidiano Tuttosport, riparte con non poche incertezze, una su tutte riguarda la campagna abbonamenti non ancora partita a causa dei cantieri che occuperanno per tutto l'anno la Fiesole e parte della Maratona per i lavori al Franchi. Con una campagna acquisti che si preannuncia massiccia, anche parlare di campo non lascia grossi punti fermi, basti pensare che in mediana al momento gli unici giocatori in rosa sono Mandragora, Bianco e Amrabat, che tutto sembra fuorché un giocatore dentro al progetto tecnico.

Nel casting per il centrocampo, il quotidiano, oltre ai soliti Vranckx, Colpani, Brescianini, Pobega, Boloca e Thorsveldt, vengono anche fatti i nomi di Frendrup e Lovric. Anche davanti la sensazione è che sia difficile che il solo Kean possa bastare, considerando anche che Beltran sarà assente ad inizio anno per le Olimpiadi.