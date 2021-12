TUTTOSPORT, L'ACF rivede la coppia Nico-Vlahovic

L’edizione odierna di Tuttosport si focalizza sulla formazione viola di domani contro il Bologna. “La Fiorentina rivede Gonzalez” titola il quotidiano. L’allenatore gigliato, Vincenzo Italiano, potrebbe utilizzare l’argentino - si legge - per fare coppia con Vlahovic. Spazio anche al ritorno improvviso di Rocco Commisso in America, col presidente che è dovuto rientrare a casa per via di una polmonite.