TUTTOSPORT, Juve-UEFA, canale aperto. Viola osserva

Tuttosport, nelle sue pagine odierne, torna sulla questione Juventus-UEFA, che di riflesso riguarda anche la Fiorentina, spettatrice interessata. Da tempo sull’asse Torino-Nyon è stato aperto un canale di comunicazione, con i bianconeri che hanno rinunciato alla Superlega e sperano di scontare qualsiasi eventuale pena la prossima stagione.

Perché dall’anno successivo entrerà in gioco la nuova Champions League, con più partite e più soldi, e la Juventus non vuole starne fuori. Motivo per cui, che si tratti di una cospicua sanzione economica o di una squalifica dalle coppe europee (scenario ad oggi più probabile secondo il quotidiano), i torinesi vogliono chiudere la questione nella stagione che sta per cominciare. La Fiorentina aspetta la sentenza della UEFA, attesa nell’arco di sette giorni, vogliosa si sapere se prenderà parte o meno alla prossima Conference League.