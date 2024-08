TUTTOSPORT, Il sorteggio della Conference sorride ai viola

FirenzeViola.it

Oltre alla conclusione del calciomercato, ieri a Montecarlo è andato in scena il sorteggio della nuova Conference League, un format da 36 squadre e con una sola classifica. Sono sei le partite che ogni squadra dovrà affrontare e, come riporta Tuttosport, la Fiorentina è stata fortunata.

I viola, pur essendo in prima fascia, potevano incontrare una teste di serie come Chelsea e Betis Siviglia ma è capitato il Lask, squadra austriaca in cui militano Jerome Boateng e Valon Berisha. Le altre rivali dei viola sono: l'Apoel Nicosia 29 volte campione di Cipro; i portoghesi del Vitoria Guimaraes dell'ex Bruno Gaspar; i gallesi del New Saints; gli elvetici del San Gallo e infine un'altra squadra di Cipro il Pafos.

La squadra di Palladino giocherà in casa contro il Lask, il New Saints e il Pafos; mentre andrà in trasferta in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes, in svizzera contro il San Gallo e a Cipro contro l'Apoel.