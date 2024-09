TUTTOSPORT, Gud e il post anti-Doria: ecco i rischi

La notizia è di ieri, ma è ripresa dalle pagine odierne di Tuttosport. Dopo aver postato sui suoi profili social un'immagine contenente un insulto alla Sampdoria - da ex genoano - in vista del derby della Lanterna di Coppa Italia, la Procura Federale ha aperto un'indagine nei confronti di Albert Gudmundsson ai sensi dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva relativo alla condotta sleale e antisportiva. Forse - scrive il quotidiano - una scelta, da parte del giocatore, per provare a ricucire lo strappo col mondo rossoblù dopo la sua cessione estiva che aveva tolto alla squadra oggi guidata da Gilardino il suo elemento chiave.

Una partenza digerita male dai tifosi genoani, anche perché arrivata sul finire del mercato e pochi giorni dopo la precedente cessione di Retegui all'Atalanta. Poi il post insultante riferito alla Sampdoria e l'apertura dell'indagine della procura della Figc. Il giocatore rischia da un'ammonizione a un'ammenda pecuniaria, improbabile una squalifica - chiosa il quotidiano -.