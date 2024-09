FOTO, Gudmundsson e lo sfottò alla Sampdoria

Nonostante abbia lasciato Genova più di un mese fa tra la rabbia dei tifosi rossoblù, Albert Gudmundsson non dimentica il suo recente passato. Con una storia pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram, il trequartista islandese ha immortalato una scritta trovata presumibilmente a Firenze con una chiara offesa alla Sampdoria.

Gudmundsson dimostra così di essere ancora in clima derby della Lanterna, per un messaggio social che arriva a poche ore da una sfida (il sedicesimo di finale di Coppa Italia in cui si incontreranno proprio Sampdoria e Genoa, calcio d'inizio alle ore 21 di stasera) a dir poco delicata per motivi di ordine pubblico: come scrive il Secolo XIX, in città c'è il timore che nella Gradinata Sud e nella Nord riescano ad entrare i 'trofei' rubati ai rispettivi cugini nei fatti del 5 maggio, in piazza Alimonda prima dai blucerchiati, che avevano affrontato i rossoblù, e nella sede degli Ultras Tito deserta dai sostenitori del Grifone come rappresaglia.