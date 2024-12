TUTTOSPORT, Gara da 6 in pagella per il fischietto Mariani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo Tuttosport, Mariani, alla sua ottava stagione in Serie A, si dimostra un arbitro affidabile, soprattutto nei big match, confermando di meritare la categoria UEFA Elite. Gestisce con autorevolezza una gara difficile, interrompendola al 6’ per insulti razzisti rivolti a Vlahovic. Concede 23 falli e 4 ammonizioni (3 alla Juve e 1 alla Fiorentina), tutte corrette, alzando la soglia del fallo nei contrasti fisici. Al 28’, giustamente non assegna un rigore alla Fiorentina per un tocco di mano di Koopmeiners.

Offre alcuni bei vantaggi, come una ripartenza della Juve nel primo tempo. L’unico errore è la mancata segnalazione di una trattenuta su Kean nel finale. Dialoga con i giocatori e usa i cartellini per calmare le proteste dalle panchine. Il voto finale per il quotidiano è 6 in pagella.