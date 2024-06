TUTTOSPORT, Ecco i protagonisti meno attesi di Euro24

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna di Tuttosport fa un punto su quelli che, finora, sono stati alcuni protagonisti meno attesi dell’Europeo che si sta giocando in Germania. Il più inflazionato è senza alcun dubbio Georges Mikautadze, capocannoniere del torneo con 3 reti in altrettante gare. Il georgiano ha già diversi estimatori pronti a bussare con forza alla porta del Metz, che lo riscatterà dall’Ajax per 15 milioni. Restando in casa Georgia: non è passato inosservato il rendimento straordinario del portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili, autore di parate clamorose. Il quotidiano, ahinoi, cita anche David Hancko, che la Fiorentina tre anni fa lasciò andare per soli 2,5 milioni e adesso vale dieci volte tanto.

Nonostante una carta di identità non più giovanissima, il trentenne sloveno Zan Karnicnik sarebbe un’opzione ideale per chi necessita di un terzino destro che sappia rendere bene in entrambe le fasi. E, parlando di laterali di difesa, c’è anche l’albanese Mario Mitaj, che potrebbe sbarcare in Serie A alla Juventus o alla Lazio. Ma l’interesse del nostro campionato per questi giocatori non finisce qui, dato che sempre i biancocelesti sarebbero a caccia del centrocampista ucraino Mykola Shaparenko, mentre il Bologna non disdegnerebbe l’austriaco Alexander Prass. Il pezzo pregiato di questi Euro2024? Ovviamente lo spagnolo Nico Williams, la cui clausola rescissoria da 58 milioni lo rende accessibile per tanti grandi club. Su di lui si sarebbero mosse Barcellona, Chelsea e Arsenal.