TUTTOSPORT, Chiesa, il tempo stringe: può restare

Al pari degli altri quotidiani sportivi, anche l'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa tra Fiorentina e Juventus per il passaggio in bianconero di Federico Chiesa: come riporta il quotidiano, tra i più pessimisti dei giornali in edicola oggi, non va escluso nulla a proposito di questo affare, anche dunque la possibilità che alla fine - per il poco tempo rimasto - il classe '97 sia costretto a restare a Firenze, con tutte le conseguenze del caso che ne deriverebbero. Quello che appare chiaro è che se il giocatore alla fine dovesse rimanere in viola, non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto e nel 2021 il giocatore dovrebbe essere svenduto. Le probabilità che l'affare vada in porto resta comunque altra, anche se adesso il tempo inizia a stringere davvero.

