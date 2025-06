Pioli a breve a Firenze ma intanto il tecnico ha già scelto casa: ecco dove starà

Stefano Pioli è ormai a un passo dal suo ritorno a Firenze. E pur dovendo stare ancora per qualche giorno in Arabia per questioni di natura fiscale, ha già scelto la casa dove stabilirsi. Come riportato questa mattina da La Nazione, l'allenatore ha optato per la zona di Piazza Savonarola, dunque a un passo sia dal centro storico che dalla zona di Campo di Marte dove sorge lo stadio, ma anche nei pressi dei viali di circonvallazione che portano a Bagno a Ripoli e dunque al Viola Park.