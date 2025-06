Abbonamenti, riapre una parte della Maratona: date, prezzi e novità

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione ha posto la sua attenzione anche sulla prossima campagna abbonamenti della Fiorentina. Il via ufficiale è fissato per il 4 luglio, venerdì, ma già ci sono le prime indiscrezioni sui prezzi, che dovrebbero essere in linea con quelli della passata stagione, e sulle novità. Verranno riaperti alcuni settori della Maratona che l'anno scorso erano interessati dai lavori di restyling. Qualche centinaio di posti tra Maratona centrale, parterre, sia coperto che scoperto, e Maratona laterale.

I vecchi abbonati entro l'8 luglio potranno richiedere la conferma del proprio posto, mentre non saranno disponibili come la passata stagione i settori della Curva Fiesole, della Tribuna coperta lato Fiesole e delle zone della Maratona più vicine alla Curva Fiesole. Per il settore ospiti confermata la capienza massima di 250 tifosi per le gare di campionato e di 1000 per le competizioni europee. La capienza totale del Franchi per il 2025-2026 sarà di 24.786 posti ma per ragioni di sicurezza e di vendita libera dei biglietti partita per partita la Fiorentina ha deciso, come del resto anche la scorsa stagione, di mettere in vendita sotto forma di abbonamenti solo circa la metà delle sedute disponibili.