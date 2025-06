Zaniolo, parla l'agente: "Rimane un patrimonio del calcio italiano. Mercato? Chissà"

Da domani Nicolò Zaniolo non sarà più un calciatore della Fiorentina. Del calciatore arrivato in prestito a gennaio dal Galatasaray ha parlato Claudio Vigorelli, agente FIFA e suo procuratore. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Zaniolo: giocatore di grande talento, che bilancio fai della doppia avventura tra Atalanta e Fiorentina?

"E' stato un anno un po' contraddittorio: siamo partiti con un progetto, a gennaio abbiamo cambiato direzione e le cose non sono andate bene per una serie di motivi, non ultimo il cambio di modulo operato da Palladino da febbraio in poi. Un anno da mettere in archivio, pensiamo alla stagione nuova".

Parte con il Galatasaray?

"Parte con il Galatasaray e vedremo cosa il mercato proporrà, c'è tempo e il mercato è lungo. E' un patrimonio del calcio italiano e va riportato in quegli scenari che merita nel brevissimo, è interesse anche della Nazionale".