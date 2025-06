Comuzzo il miglior italiano under21, il suo valore è aumentato di 25 milioni

Poco più di un mese fa, a ridosso del finale di campionato, la Fiorentina ha deciso di blindare Pietro Comuzzo con un rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione in favore del club per il 2030. Una scelta saggia visto che, come riportato dal Corriere dello Sport, è il giovane italiano maggiormente cresciuto a livello di valore di mercato. Secondo i dati forniti da Transfermarkt.it infatti il centrale classe 2005 nella sola passata stagione ha visto aumentare la sua valutazione di circa 25 milioni di Euro.

Peccato per un'ultima parte di campionato in cui, forse anche a causa del nuovo modulo con la difesa a tre, ha perso posizioni nelle gerarchie di Palladino. Vedremo, ammesso che come detto dal ds Pradè resti a Firenze, quanto spazio avrà con Pioli. Intanto Comuzzo è cresciuto a livello di valore di mercato più del gioiellino dell'Inter, su cui ha posato gli occhi anche la Fiorentina, Pio Esposito (+22 milioni) e di Giovanni Leoni del Parma (+13,5). Questo il podio, dietro poi c'è un'altra quota viola come Niccolò Fortini, pronto a tornare al Viola Park dopo il prestito alla Juve Stabia.