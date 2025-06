"Ma chi ha fatto quel contratto a Vlahovic?". L'opinione sulla punta ex viola

Il giornalista Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, domandandosi come sia possibile per la Juventus trovarsi una situazione di impasse come quella che riguarda Dusan Vlahovic: "È complicata la situazione. Il giocatore punta ad andarsene a parametro zero ma la Juve non può permettersi che vada via così. Ma chi te lo compra ora a 12 milioni di ingaggio? E' quello il problema. Ameno che la Juve non paghi una parte... ma chi gli ha fatto quel contratto?"

Per Gasperini e Sarri servirà calma ora sul mercato:

"Quando è arrivato alla Roma Gasperini sapeva la situazione, non è arrivato al buio. Lo ha confermato in conferenza stampa ed era d'accordo con la società su cosa andava incontro. Credo faccia tutto parte di quanto previsto. Lotito invece dice che il blocco è immotivato, ma ci spieghi allora perché".