Pioli è pronto a tornare a Firenze, a lui spetta la decisione sui 18 prestiti di rientro

Dal 3 luglio, giovedì prossimo, la Fiorentina potrà ufficializzare Stefano Pioli come "nuovo" allenatore. Nei fatti comunque il tecnico parmense è alla guida del progetto gigliato ormai da qualche settimana e, insieme a Pradè e Goretti, sta dettando le linee per la prossima stagione. Con la fine dei 183 giorni di obbligo, per questioni burocratiche, di residenza fiscale in Arabia Saudita, dal 3 luglio Pioli potrà essere annunciato dalla Fiorentina (la presentazione comunque potrebbe essere posticipata vicino all'inizio del ritiro il 14 luglio). Intanto l'ormai ex tecnico dell'Al-Nassr sarà chiamato a sbrogliare alcuni doti presenti nella rosa gigliata.

I primi in ordine di importanza sono quelli legati al futuro di Kean e Dodo ma ci sono anche da prendere delle decisioni sui tanti, 18, giocatori di rientro a Bagno a Ripoli dai vari prestiti. Su di loro, come sulle scelte di mercato in entrata, l'ultima parola spetterà a Pioli. Nel frattempo, prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura a Firenze, il tecnico parmense si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Grecia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.