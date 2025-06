Italiano rivuole Mandragora a centrocampo, sul mediano campano c'è anche il Real Betis

vedi letture

Il Corriere dello Sport si concentra su Rolando Mandragora e sull'interesse per il mediano campano di due squadre, una spagnola, il Real Betis, e una italiana, il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano ha avuto Mandragora a Firenze e adesso lo rivorrebbe in mediana anche in Emilia. L'ex Torino e Udinese ha un contratto in scadenza nel 2026 con un’opzione di prolungamento per un ulteriore anno legato alle presenze nella prossima stagione in maglia viola.

Di Vaio e Sartori lo stimano, così come piace a tutto lo staff tecnico. Mandragora insomma è un obiettivo del Bologna, che gli permetterebbe di fare un salto in avanti giocando l'Europa League, ma, come riportato ieri dal Diario De Sevilla, il classe 1997 interessa anche al Real Betis di Manuel Pellegrini. Per i felsinei le alternative al mediano campano sono Salvatore Esposito, Fabio Miretti, Kristian Thorstvedt e Kristjan Asllani.