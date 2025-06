Berti: "A Pioli avrei preferito Sarri. Martinelli? Restare da terzo non ha senso"

Gianluca Berti, ex portiere intervenuto stasera a 30esimo Minuto su Italia7, ha commentato la scelta della Fiorentina di puntare su Stefano Pioli: "Il lavoro di Palladino non è stato semplice perché Firenze è piazza esigente. Poteva fare meglio in Coppa Italia e Conference e in campionato ha lasciato qualche punto per strada. Su Pioli dico che lo conosciamo, è un allenatore adatto alla Fiorentina anche se io personalmente avrei preferito Sarri.

E su Tommaso Martinelli (portiere classe 2006 della Fiorentina, ndr) dico che deve giocare perché è un ragazzo con grandi possibilità e ottima prospettiva ma, ripeto, deve giocare. Restare come terzo portiere per lui non avrebbe senso".