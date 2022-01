TUTTOSPORT, Carica Cabral: lui vede già la Lazio

Ampio spazio alle prime parole da giocatore della Fiorentina di Artur Cabral sulle pagine odierne di Tuttosport: "Ho sentito il presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice, per me essere venuto a Firenze è una grande opportunità. Ho obiettivi molto grandi e voglio restare a lungo per raggiungerli" ha spiegato il brasiliano che, in attesa della presentazione (fra mercoledì e giovedi) e di mettersi a disposizione per lo scontro diretto di sabato con la Lazio, si è recato ieri al centro sportivo per un allenamento personalizzato nonostante il giorno libero concesso da Italiano alla squadra. "Sono pronto e voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie potenzialità perché i tifosi possano dire di avere in squadra un grande giocatore, che si merita di stare qui e di vestire questa maglia" ha aggiunto il brasiliano arrivato dal Basilea per 16 milioni e ha scelto la 9 appena lasciata da Vlahovic.