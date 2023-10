TUTTOSPORT, Ben 201 gol in 118 partite con Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un altro argentino rilancia la Fiorentina dopo il bruciante ko con l’Empoli. Stavolta non è Nico Gonzalez, ma Lucas Beltran. Per lui, come per tutta la squadra, il gol è un’autentica liberazione. Specie il secondo, nato da un lungo lancio seguito da un pallonetto al volo da fuori area. Primi gol dopo un digiuno che durava dal 9 agosto quando segnò su rigore in Copa Libertadores, nell’ultima partita con la maglia del River. Così l’argentino ribolle di gioia, fa il simbolo del cuore con le mani, si fa sommergere dagli abbracci dei compagni e dagli applausi dei tifosi quando dopo un’ora.

Italiano voleva una risposta di squadra dopo la gara di lunedì e ottiene la reazione che sperava in vista delle ben più probanti sfide con Lazio e Juve. Ci sono tante prime volte, oltre al già citato Beltran: il debutto europeo di Comuzzo, l’ingresso per la prima volta di Pierozzi, la rete di un Sottil appena entrato, Quarta promosso capitano in assenza di Biraghi e Bonaventura, e nel finale Maxime Lopez titolare al posto di Arthur lasciato a rifiatare in panchina insieme a Nico Gonzalez. Tutte note liete per una squadra che ha toccato 201 gol complessivi in 118 partite sotto la gestione Italiano. A riportare la notizia è Tuttosport.