TUTTOSPORT, Antogoni: "DV9, che dispiacere. Ora..."

L'edizione odierna di Tuttosport, per presentare la gara di oggi pomeriggio tra la Juventus e la Fiorentina, ha chiesto un parere alla storica bandiera ed ex dirigente viola Giancarlo Antognoni, che ha dato il suo punto di vista anche e soprattutto attorno al caso Vlahovic. Ecco i passaggi salienti dell'intervista: "La gara tra Juve e Fiorentna sarà sempre tra le più importanti della stagione: è un derby a tutti gli effetti, seppur lontano. Già quando giocavo io, vincere contro la Juventus significava poter stare tranquilli per un po’. Come se battere i bianconeri avesse il potere di far scordare le sconfitte. Io vicino alla Juve? Sì, dopo i mondiali del ’78. Ebbi un incontro con il presidente Agnelli. Avrebbe voluto che entrassi nella Juve. Insistette parecchio ma indossare la maglia della Fiorentina significava far parte di un gruppo speciale. Così, ho scelto di rimanere dov’ero. E non me ne son mai pentito. Il futuro addio di Vlahovic? Un dispiacere, per i tifosi e per la città. Indipendentemente da dove andrà, sarà una perdita significativa. Se ne vanno i migliori. L’anno scorso Chiesa, oggi lui. Bisogna sottolineare, però, quanto i tempi siano cambiati»