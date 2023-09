TUTTOSPORT, Ansia per Nico e non pochi rimpianti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non sono bastati alla Fiorentina i primi gol in viola di Luca Ranieri per iniziare con una vittoria il proprio girone di Conference. Il centrale classe '99 stava assaporando la gioia di sentirsi eroe per una notte, capace di ripetere l'impresa di un certo Giorgio Chiellini, l'ultimo difensore italiano ad aver segnato una doppietta in una coppa europea ecco la doccia fredda: il Genk pareggia a cinque minuti dal termine, addirittura rischia di vincere quando intensifica l'assalto finale e nel recupero colpisce il palo con il neo entrato Arokodare. Così la gara, preceduta da tafferugli fra le tifoserie, finisce 2-2 tra brividi, l'ansia nel club viola per il forte dolore all'addome accusato da Nico Gonzalez prima dell'intervallo e non pochi rimpianti.

Perché la squadra di Italiano prima di essere rimontata ha avuto con Milenkovic e Nzola, subentrato a Beltran, due ghiotte occasioni per portarsi sul 3-1 e mettere sotto chiave un match che pareva sotto controllo. Questo quanto scrive Tuttosport.