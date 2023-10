TIRRENO, Kayode: ora la Juve si sta mordendo le mani

FirenzeViola.it

Spazio anche sulle colonne odierne de Il Tirreno alla situazione legata al rinnovo fino al 2028 di Mike Kayode: dopo le intuizioni di Sousa e Montella con Chiesa e Castrovilli è stato il turno di Italiano che ha fatto esordire in Serie A il classe 2004, fresco del primo posto all'Europeo Under 19. Dopo la vittoria estiva, Kayode ha continuato a spingere il piede sull'acceleratore fin dall'esordio a Genova dove ha sfoderato una prestazione importante.

Dopo essere stato scartato dalla Juventus e costretto a tornare in Serie D, il giovane si gusta ora la rivincita raccogliendo l'eredità di Dodò a causa del suo grave infortunio. Adesso i dirigenti bianconeri si mordono le mani, ma non sono gli unici ad osservare l'expolit del giovane azzurro: sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie B, oltre a top club europei come l'Arsenal. Dopo aver fatto muro davanti a queste possibilità, la Fiorentina si è convinta a blindarlo con un prolungamento fino al 2028 per altri cinque anni e ingaggio a salire nel tempo.