TIRRENO, Contro il Monza rebus Amrabat. Al suo posto...

L'edizione odierna de Il Tirreno analizza quelle che potrebbero essere le scelte iniziali di mister Vincenzo Italiano il prossimo 4 gennaio contro il Monza, con particolare attenzione alla mediana. Questo perché Sofyan Amrabat tornerà a Firenze solamente il 1 gennaio, a pochissime ore dalla sfida contro la squadra di Palladino. A cose "normali" il dubbio non ci sarebbe, ma visto che l'ex Verona tornerà veramente a ridosso della sfida il suo impiego è in forse, e bisogna capire chi, Italiano, deciderà di mandare in campo al fianco di Mandragora. Le opzioni più quotate rimangono Duncan e Bianco.